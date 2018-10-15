KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 12:20

Talas Belediyesi Süleymanlı Mahallesi’ne sosyal tesis yapacak

Talas Belediyesince daha önce 1 megavatlık Güneş Enerji Santrali kurulan Süleymanlı Mahallesi’ne şimdi de içerisinde muhtarlıktan taziye evine, düğün salonundan kıraathaneye birçok hizmetin verileceği sosyal tesis yapılıyor.Merkezdeki inşaat...

Talas Belediyesi Süleymanlı Mahallesi'ne sosyal tesis yapacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Talas Belediyesince daha önce 1 megavatlık Güneş Enerji Santrali kurulan Süleymanlı Mahallesi’ne şimdi de içerisinde muhtarlıktan taziye evine, düğün salonundan kıraathaneye birçok hizmetin verileceği sosyal tesis yapılıyor.

Merkezdeki inşaat çalışmalarını birim amirleriyle birlikte inceleyen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, gelinen noktayla ilgili yetkililerden bilgiler aldı. İlçe merkezindeki hizmetleri kırsal mahallelere de getirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Palancıoğlu, “Mahallemizdeki ihtiyaçlardan bir tanesi taziye evi, düğün salonu ve muhtarlıktı. Güzel bir tesisi mahallemize kazandırıyoruz. Burada inşallah hem muhtarımız hizmet verdiği gibi hem de düğün, kına gecesi, taziye gibi hizmetlerin yanı sıra vatandaşlarımızın zamanlarını geçirebileceği, meydanıyla birlikte güzel bir tesis ortaya çıkıyor” dedi. Başkan Palancıoğlu şöyle konuştu;

"Daha önce Süleymanlı Mahallemizde 1 megavatlık Güneş Enerji Santrali kurduk. Bu sayede belediyemizin bütün aydınlatma giderlerini karşıladığımız gibi, bir o kadar da belediyemize gelir elde ediyoruz. Elimizden geldiğince bütün mahallelerimize sosyal tesis kazandırmaya çalışıyoruz. Endürlük, Mengücek ve Çevlik gibi birkaç mahallemiz de sosyal tesise kavuşacak. Sadece merkezde değil, kırsal mahallelerde de gücümüz yettiğince, bütçemiz el verdiğince çalışmalar yapıyoruz. Bu mahallelerimizdeki konforu yükseltmenin gayreti içindeyiz. Burası yakında inşallah peyzajı da tamamlanıp hizmete girecek. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku