Talas Belediyesi Süleymanlı Mahallesi’ne sosyal tesis yapacak

Talas Belediyesince daha önce 1 megavatlık Güneş Enerji Santrali kurulan Süleymanlı Mahallesi’ne şimdi de içerisinde muhtarlıktan taziye evine, düğün salonundan kıraathaneye birçok hizmetin verileceği sosyal tesis yapılıyor.

Merkezdeki inşaat çalışmalarını birim amirleriyle birlikte inceleyen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, gelinen noktayla ilgili yetkililerden bilgiler aldı. İlçe merkezindeki hizmetleri kırsal mahallelere de getirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Palancıoğlu, “Mahallemizdeki ihtiyaçlardan bir tanesi taziye evi, düğün salonu ve muhtarlıktı. Güzel bir tesisi mahallemize kazandırıyoruz. Burada inşallah hem muhtarımız hizmet verdiği gibi hem de düğün, kına gecesi, taziye gibi hizmetlerin yanı sıra vatandaşlarımızın zamanlarını geçirebileceği, meydanıyla birlikte güzel bir tesis ortaya çıkıyor” dedi. Başkan Palancıoğlu şöyle konuştu;

"Daha önce Süleymanlı Mahallemizde 1 megavatlık Güneş Enerji Santrali kurduk. Bu sayede belediyemizin bütün aydınlatma giderlerini karşıladığımız gibi, bir o kadar da belediyemize gelir elde ediyoruz. Elimizden geldiğince bütün mahallelerimize sosyal tesis kazandırmaya çalışıyoruz. Endürlük, Mengücek ve Çevlik gibi birkaç mahallemiz de sosyal tesise kavuşacak. Sadece merkezde değil, kırsal mahallelerde de gücümüz yettiğince, bütçemiz el verdiğince çalışmalar yapıyoruz. Bu mahallelerimizdeki konforu yükseltmenin gayreti içindeyiz. Burası yakında inşallah peyzajı da tamamlanıp hizmete girecek. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."