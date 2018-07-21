Talas Mevlana Mahallesinde yol çalışmaları devam ediyor

Talas’ta artan nüfusun ihtiyaçlarını gidermeye çalışan Talas Belediyesi yapılaşması ve alt yapısı tamamlanan yerlerde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Mevlana Mahallesi Şehit Fatih Duman Caddesi’nde 1,5 kilometrelik yola 3 bin ton sıcak asfalt serilecek.

Şehit Fatih Duman Caddesi’nde yapılan çalışmalara katılan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Talas farklı bir ilçe. Artan nüfusu ile birlikte ihtiyaçları da artıyor. Talas Kayseri’de son 20 yıldır nüfus artışının yarısından fazlasını çekmiş durumda. Böyle olunca da okul, cami, sağlık ocağı, yol ve park gibi ihtiyaçları artmış durumda. Bizde Talas Belediyesi olarak elimizden geldiği kadarıyla koşturuyoruz. En önemi işlerimizden bir tanesi de yol. Alt yapısını tamamlandıktan sonra asfaltımızı seriyoruz. Şehit Fatih Duman Caddesi’nde yapılaşması tamamlanan bir alan. Vatandaşlarımızın konforunu artırmak için asfalt serimine başladık. 1.5 kilometre uzunluğunda olan bu yola 10 metre genişliğinde 3 bin ton sıcak asfalt serdik. Bunun gibi diğer yol çalışmalarımızda devam ediyor” dedi.

“Yol çalışmaları sabır isteyen bir iştir” diyen Başkan Palancıoğlu, “Asfalt sereceğimiz yerlerde alt yapının tamamlanması ve zeminin oturması lazım. Bunlar süreç gerektiren işler. Vatandaşlarımızın daha rahat ve konforlu ulaşımı için asfalt ve kaldırımlar çok önemli. Şehit Fatih Duman Caddemizde de çalışmalarımız kısa süre içinde tamamlanıp vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.