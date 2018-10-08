Talas zabıtası denetimlerini artırdı

Talas Belediyesi zabıta ekipleri, son günlerde özellikle döviz kuru bahanesiyle artan gıda maddelerine yönelik market ve alışveriş merkezlerinde denetimlerini artırdı.

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta yaptığı açıklamaların ardından harekete geçen zabıta ekiplerinin ürünlerin gramaj kontrollerinin yanı sıra fiyat ve yerli üretim etiketlerine yönelik denetim çalışması yaptığını söyledi.

Başkan Palancıoğlu, “Son dönemde ülkemiz üzerinde özellikle oynanan ekonomik oyunun bir parçası olarak döviz kurunu bahane eden fırsatçılara yönelik Sayın Cumhurbaşkanımızın zabıtaya yaptığı çağrıdan sonra ekiplerimiz harekete geçti. Ekiplerimiz market, bakkal ve alışveriş merkezlerinde gıda ürünlerinin özellikle fiyatında fahiş artış olup olmadığına, gramajının eksik olup olmadığına ve yeni kanunlaşan yerli üretim etiketinin bulunup bulunmadığına bakıyor. Yapılan denetimlerde bu üç konularda eksiği bulunanlara gerekli tebligat yapılıyor.” diye konuştu.

Başkan Palancıoğlu, ekonomi üzerinden yürütülen oyunlara milletçe dik durarak karşı gelindiğini belirterek, “Buna rağmen kur oyununu oynayan fırsatçılara karşı denetimlerimiz sıklaştı. Vatandaşımızla birlikte yedi düvele karşı mücadele ettiğimiz bugünlerde fırsatçılık değil, milletin yanında, birlik ve beraberlik içinde olmak yaraşır” şeklinde konuştu.