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16 Ekim 2018 Salı 14:14

Talas’a bir Kur’an Kursu daha

Talas Belediyesince Mevlana Mahallesindeki Harun Reşit Tek Camii’nin yanındaki arsaya Kur’an kursunun yapımı için çalışmalar başladı.Arsası Talas Belediyesine ait, daha önce atıl durumdaki binanın yıkılarak yerine modern görünümde ve...

Talas'a bir Kur'an Kursu daha
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Talas Belediyesince Mevlana Mahallesindeki Harun Reşit Tek Camii’nin yanındaki arsaya Kur’an kursunun yapımı için çalışmalar başladı.

Arsası Talas Belediyesine ait, daha önce atıl durumdaki binanın yıkılarak yerine modern görünümde ve işlevde yapımı planlanan Kur’an kursu ve sosyal tesis merkezi için mini bir tören düzenlendi. Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ve İlçe Müftüsü Esat Yapıcı’nın da katıldığı törende iş makineleri temel açma çalışmalarına başladı. Camide geçici olarak Kur’an eğitimi gören öğrenciler ve ailelerinin de katıldığı törende Başkan Palancıoğlu, kendileriyle yakından ilgilendi, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Palancıoğlu, çocuklara iyi bir imkan sağlamaya çalıştıklarını anlatarak, “Normalde hayırsever bulmadan inşaata başlamıyorduk ama burada farklı oldu. Belediye olarak hayırseverlerimizden de yardım alarak inşaatı tamamlayacağız. Hayır yapmak isteyen herkesin katkısını bekliyoruz. Burası iki katlı, 730 metrekarelik inşaat alanında kreş, Kur’an kursu, çok amaçlı salon, erkekler için Osmanlı Evi gibi mekan, tuvalet ve abdesthane şeklinde projelendirildi. Yılsonuna kadar kaba inşaatı tamamlayıp, ilkbahara açmayı planlıyoruz” dedi. Yakında yeni bir caminin daha temelini atacaklarını ifade eden Başkan Palancıoğlu, “Buranın dışında 6. Etaplarda da başka bir caminin temelini bir hayırseverimizle atacağız. Şuana kadar 8 cami ile 4 Kur’an kursunu açtık. Çocuklarımız için okullar da düşünüyoruz. Ayrıca 5 okulu yatırım planına aldırdık. Yine bu bölgede toplam 15 park yapımını tamamladık. 15 park yapımı için de çalışmaları başlattık. İnşallah 5-6 ay içinde hizmete girecek. Sizlerden destek ve dualarınızı bekliyoruz.” diye konuştu.

İlçe Müftüsü Esat Yapıcı ise, burada uzun zamandır yeni bir Kur’an kursunun hayalini kurduklarını belirterek, “Kur’an kursumuzun inşallah temel çalışması başladı. Proje çiziminden arsanın tahsisine kadar sağladığı desteklerden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Buradaki 4-6 yaş arası çocukların yoğunluğu çok fazlaydı. Çalışmaları başlayan merkezimiz büyük bir ihtiyacı karşılayacak” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından sosyal tesis yapımı dualarda başladı.
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