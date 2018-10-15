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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:30

Talasgücü kaybetmiyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta Kayseri’yi tek temsil eden Talasgücü Belediyespor yoluna kayıpsız devam ediyor.Lige iyi başlayan ve son olarak Adana Vefa 01 Spor’u 3-1 yenerek 8 puana ulaşan Talasgücü Belediyespor ligin 5.haftasında...

Talasgücü kaybetmiyor
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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta Kayseri’yi tek temsil eden Talasgücü Belediyespor yoluna kayıpsız devam ediyor.

Lige iyi başlayan ve son olarak Adana Vefa 01 Spor’u 3-1 yenerek 8 puana ulaşan Talasgücü Belediyespor ligin 5.haftasında deplasmanda Mersin Mut İdman Yurdu Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan 4.hafta sonunda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Sarı-Lacivertliler 8 puanla 3.sırada yer alıyor. 4 maçta rakip filelere 7 gol atan Talasgücü Belediyespor kalesinde ise 4 gol gördü.

Sezona deplasmanda 1970 Hisarspor’u 2-1 yenerek başlayan Talasgücü Belediyespor, sahasında Medcem Silifke Belediyespor 2-2, deplasmanda Kapadokya Göremespor ile golsüz berabere kalan Talasgücü Belediyespor, ligin 4.haftasında dün sahasında Adana Vefa 01 Spor’u 3-1 yenerek ikinci galibiyetini aldı. Öte yandan Sarı-Lacivertliler ligin 5.haftasında deplasmanda Mut İdman yurdu Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan Talasgücü Belediyespor bu maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Halil Aslan nezaretinde sürdürüyor.

21 Ekim Pazar günü Mersin Mut Şehir Stadı’nda oynanacak olan Mut İdman Yurdu Belediyespor-Talasgücü Belediyespor maçı saat 15.00’de başlayacak.
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