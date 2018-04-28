Talas’ın konuğu Serdar Tuncer oldu

Talas Belediyesinde, Serdar Tuncer’in katılımıyla ‘Şiirli Muhabbet Gecesi’ düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezindeki programa 7’den 70’e her kesimden gönül dostları katıldı. Salonda yer kalmayınca sahneye de çıkan vatandaşlar programın sonuna kadar yerlerinden kalkmadı.

Şair-yazar Serdar Tuncer’in hazırlayıp sunduğu gecede, salonu dolduranların gönülleri şiirlerle coştu, kıssadan hisselerle duygulandı. İzleyiciler zaman zaman da Tuncer’in kendine has üslubuyla kahkahaya boğuldu.

Yaklaşık üç saat süren programın sonunda açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Serdar Tuncer ile şimdiye kadar birçok program gerçekleştirdiklerini ancak bu formatı ilk kez düzenlediklerini söyledi.

Başkan Palancıoğlu, “Yaklaşık bir yıla yakın kendisiyle program yapmıyorduk. Bu kez farklı bir program olmasını istedik. Sadece şiir değil, aynı zamanda kıssadan hisseler, menkıbeler ve daha önce yaşınmış, hayatımıza örnek alabileceğimiz hikâyeler olsun istedik. Kendisinin de çok hoşuna gitti. Hakikaten çok güzel bir geceydi. Programı hemşehrilerimizin tekrar tekrar izlemelerini tavsiye ediyorum. Serdar Tuncer’e teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da bu tür güzel programlar düzenlemeye devam edeceğiz.” dedi.

Gelecek hafta Talas’la özdeşleşen Yaman Dede’nin ölüm yıldönümü olduğunu hatırlatan Başkan Palancıoğlu, “Önümüzdeki hafta Talas ile ilgili bir programımız olacak. İlçemizin manevi isimlerinden Yaman Dede’yi ölüm yıldönümünde anacağız. Bu programda Yaman Dede kitabının yazarı Mustafa Özdamar ve tasavvuf müziği sanatçısı Mustafa Demirci ile sohbet ve ilahelerle dolu bir program olacak. 3 Mayıs Perşembe günü saat 19.30’da ERÜ 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu’na bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.