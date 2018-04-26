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26 Nisan 2018 Perşembe 15:00

Talas’ta şiirli muhabbet olacak

Sosyal ve kültürel faaliyetlerle toplumun her kesimine yönelik programlar gerçekleşen Talas Belediyesinde bu kez gönüllerin coşacağı, sevgi bağlarının artacağı ’Serdar Tuncer ile Şiirli Muhabbet Gecesi’ gerçekleşecek.Şair-yazar Serdar...

Talas'ta şiirli muhabbet olacak
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Sosyal ve kültürel faaliyetlerle toplumun her kesimine yönelik programlar gerçekleşen Talas Belediyesinde bu kez gönüllerin coşacağı, sevgi bağlarının artacağı ’Serdar Tuncer ile Şiirli Muhabbet Gecesi’ gerçekleşecek.

Şair-yazar Serdar Tuncer’in hazırlayıp sunduğu programla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Talas Belediyesi olarak sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında güzel ve etkili bir program daha gerçekleştireceğiz. Serdar Tuncer ile Şiirli Muhabbet adında. Cuma 19.30’da ERÜ Kültür Merkezinde olacak. Geçen yıllarda geri dönüşü olumlu olan çok kaliteli programlar gerçekleştirmiştik” dedi.

Yoğun bir siyasi gündem yaşandığını belirten Başkan Palancıoğlu, “Biz vatandaşlarımızı bu yoğunluktan uzaklaştırarak şiirlerle, muhabbetle moral ve motivasyonlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeyi arzuluyoruz. Vatandaşlarımız programlarımıza katıldıktan sonra yüzlerinde tebessüm bırakıyorlar. Biz de bundan mutlu oluyoruz. Özenle hazırlanan bu güzel geceye bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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