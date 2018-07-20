TDP 1 ayda 13 proje yürüttü

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü 15 Haziran-15Temmuz 2018 tarihleri arasında 13 proje yürüttü.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 1 aylık faaliyet raporuyla ilgili yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“15 Haziran 2018 - 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında TDP Şube Müdürlüğünce; ÇOGEP “Genç Bakışlar Mutlu Yüzler”, Hayalimdeki Gelinliği Dikiyorum, Herkesin Bir İşi Olsun, Bir Kalbe Dokunuş, Silah Atmayalım Yaşamları Karartmayalım, Pencerem Kapım Güvenli Yapım, Sıcak Yuvam, Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim, Telefonla Dolandırıcılık Mağduru Olmayalım, Öğrencilerimiz Geleceğimiz, Trafikte Eğitimli Çocuklar, İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller, Emniyetle Engelsiz Yarınlar ve At Çiftliği Proje faaliyetleri ile TDP genel faaliyet ve çalışmaları yürütülmüştür.

Yürütülen TDP genel faaliyet ve çalışmalarında; site ve apartman sakinlerine yönelik 3 huzur toplantısı, öğrencilere yönelik 20 bilgilendirme toplantısı,resmi kurum ve kuruluşlara yönelik 5 bilgilendirme toplantısı,esnaflara yönelik 5 bilgilendirme toplantısı olmak üzere toplamda 33 bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Hane, işyeri, okul, resmi kurum, özel kurum, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile yüz yüze yapılan çalışmalar olmak üzere toplam 3 bin 869 bilgilendirme faaliyeti yapılmış, 44 suç mağduru-destek ziyareti yapılmış, sosyal desteğe ihtiyaç duyan çocuk ve gençlerimize yönelik 6 sosyal etkinlik düzenlenmiş, nişan, düğün, iş yeri açılışı ve taziye olmak üzere 56 sosyal etkinliğe katılım sağlanmış, 1 özel gün ziyareti yapılmış, engelli, sokak çocuğu, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik olarak da 160 sosyal yardım faaliyeti yapılmıştır.

Mahalle polislerine sorumluluk bölgelerinde mahalle sakinlerince bildirilen sorunlarla ilgili olarak emniyet birimlerine 1 bildirim ve diğer kurum ve kuruluşlara 2 bildirim olmak üzere toplamda 3 bildirimde bulunulmuştur.

“Emniyetle Engelsiz Yarınlar” Projesi kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne hibe edilen joistikli ve itmeli engelli araçlarının dağıtımı ile Çevik Kuvvet Atlı Polis Grup Amirliğinin açılışı Kayseri Valisi Sayın Süleyman Kamçı, Kayseri İl Emniyet Müdürü Sayın İbrahim KULULAR ve İl Protokolünün katılımı ile At Çiftliği’nde yapılmıştır.

2018 yılı ÇOGEP “Genç Bakışlar Mutlu Yüzler” Projesi faaliyetleri arasında yer alan “Sanaldan Dünyadan Gerçek Hayata”hobi bahçesi, Meslek Edindirme Faaliyeti “Düz Dikiş Makineciliği Kursu”, Yüzme Faaliyeti ile Trafik Koridoru faaliyetleri devam etmektedir.

15 Haziran 2018- 15 Temmuz 2018 tarihleri arasındaki TDP proje, genel faaliyet ve çalışmalarında toplam 18 bin 52 vatandaşımıza ulaşılmış ve 3 bin 978 adetbroşür, afiş, sticker vb. bilgilendirme ve bilinçlendirme materyalleri dağıtılmıştır.”