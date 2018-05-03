TDP Şube Müdürü İrfan Sancar, Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü İrfan Sancar, Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atandı.

2015 yılından bu tarafa Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevini yürüten Sancar, Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

İrfan Sancar, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü olarak görev yaptığı süre içerisinde, gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri ile TDP en iyi İl uygulamalarında Türkiye genelinde 5’incilik, 3’üncülük ve 1’incilik derecelerinin kazanılmasında ekibi ile birlikte büyük pay sahibi oldu.

Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ve proje çevreleri tarafından büyük övgü kazanan Sancar, ekip ruhu ve takim çalışmasına verdiği önemle tanınıyor.