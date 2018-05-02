Tedavi edilmeyen omuz ağrısı kireçlenme nedeni

Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Berat Balcı, tedavi edilmeyen omuz ağrılarının kireçlenmeye kadar giden ciddi sorunlara neden olduğunu söyledi.Ağrıyla kendini belli eden ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen...

Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Berat Balcı, tedavi edilmeyen omuz ağrılarının kireçlenmeye kadar giden ciddi sorunlara neden olduğunu söyledi.

Ağrıyla kendini belli eden ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen omuzdaki lif yırtığı diğer adıyla “rotatorcuff’un, travma, iltihaplanma ve omuzda sıkışma sonucunda ortaya çıktığını belirten Balcı, “Dayanılmaz ağrıyla kendini belli eden yırtık nedeniyle çoğu zaman hastalar bir süre sonra kolunu kaldıramıyor. Temizlik hastalığı olan ev kadınları ile sürekli baş seviyesinden yukarıya uzanmak zorunda kalanlarda görülen bu sağlık sorunu, tedavi edilmezse kireçlenmeye neden olabiliyor” dedi.

Omuzda ağrıya neden olur

Spor yapanlarla orta yaş kadın ve erkeklerde görülen “rotatorcuff ya da “rotator manşet”, tedavi edilmediğinde zamanla dayanılmaz omuz ağrısına yol açtığına dikkat çeken Balcı, omuz ağrılarını ortaya çıkaran nedenleri şöyle sıraladı:

“Travma: Omuzdaki rotator manşet tendonlarının (kirişler) tahriş olması ya da travma sonucunda zarar görmesiyle başlayan tendinit,lif yırtığının önemli bir nedenidir. Omuzun hor kullanılması sonucunda gelişmektedir. Erken tedavi edildiğinde çoğu zaman kısa sürede iyileşmektedir. Ancak bazı hastalarda bu sorun kronik hale gelebilir. İltihaplanma:İltihap sonucunda omuzda oluşan fazla sıvı ve ödemle kendini belli eden bursit, ağrılı bir sürece neden olmaktadır. Omuzun aşırı ve yanlış kullanımı sonucunda oluşan iltihap, lif yırtığının nedenleri arasındadır. Bursit nedeniyle çoğu zaman ağrı, uyurken başlamakta ve hastalar zamanla kollarını arkaya uzatamaz ya da yukarıya kaldıramaz. Omuzda sıkışma: Kasların yırtılması ve kopmasıyla başlayan omuzda sıkışma sendromu nedeniyle kol kaldırıldığında akromion ve rotator manşet arasındaki boşluk zamanla daralmaktadır. Tedavi konusunda geç kalındığında bu sorun ciddi sorunlara yol açmaktadır.”

Kadınlarda daha fazla görülüyor

Fiziksel travmaya ya da tümöre bağlı olmaksızın ortaya çıkan yırtık, erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görüldüğünü belirten Balcı, “Temizlik yapan ev kadınları ile işleri gereği baş üstüne uzanmak zorunda kalan tezgahtar ve arşiv görevlisi gibi meslekleri yapanlarda daha sık görülen yırtık, tedavi edilmezse zamanla kireçlenmeye neden olur” dedi.

Belirtileri fıtık ile karıştırılabilir

Omuz yırtığının belirtilerinin bazen fıtık ile karıştırıldığını kaydeden Balcı, “Fıtık ya da boyunda düzleşme sorunlarıyla karıştırılan omuzdaki lif yırtığının teşhisi, detaylı bir inceleme sonrası doğru bir şekilde konulmalıdır. Fiziksel muayenenin yanı sıra MR ile yırtığın derecesi belirlenir. Yırtığın durumuna göre ilaç ve fizik tedaviyle hastaların yarısından fazlasında sonuç elde edilmektedir. Ancak belirgin bir yırtık varsa ve sıkışma söz konusuyla, yırtığın daha da büyümemesi için cerrahi kaçınılmazdır. Henüz yırtık oluşmamış bazı hastalarda ise ödemi toparlayıcı ve yırtık oluşumunu engelleyici ilaçlar kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.