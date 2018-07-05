Teknopark’ta girişimcilere Yeni İstihdam Teşvikleri semineri

Erciyes Teknopark ve İŞKUR işbirliği ile ’2018 Yılı Yeni İstihdam Teşvikleri ve İşbaşı Eğitim Semineri’ düzenlendi.Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında istihdam teşvikleri hakkında Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü...

Erciyes Teknopark ve İŞKUR işbirliği ile ’2018 Yılı Yeni İstihdam Teşvikleri ve İşbaşı Eğitim Semineri’ düzenlendi.

Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında istihdam teşvikleri hakkında Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Erciyes Teknopark’ta düzenlenen seminerde katılımcılar bilgilendirildi. Seminerde, Milli İstihdam Seferberliğinin 2. fazıyla ilgili teşviklerin tanıtımı İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlarınca Erciyes Teknopark’ta işverenlere aktarıldı. Seminere katılan işverenlere ilave istihdam teşviki, bir benden bir senden teşviki ve işbaşı eğitim programı hakkında detaylı bilgi verildi. Erciyes Teknopark’ta faaliyet gösteren firmaların çoğunluğu bilişim sektöründe yer aldığından anlatılan teşviklerde bilişim sektörüne sunulan teşviklerin üzerinde duruldu.

Gerçekleştirilen seminer ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sema Aslan, “Ülkemizde ara eleman ihtiyacının ve nitelikli iş gücünün önemi her geçen gün hızla artmaktadır. Teknoparklarda da Ar-Ge ve inovasyon projelerinin her birisi için nitelikli iş gücü oldukça önemlidir. Nitelikli iş gücü için iyi bir eğitimin yanında uygulama tecrübesi de gerekmektedir. İşte biz de Erciyes Teknopark olarak tam bu noktada firmalarımıza yönelik istihdam teşvikleri tanıtımlarında etkin rol oynamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullanıldı.