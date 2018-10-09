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09 Ekim 2018 Salı 15:35

Tekstilkent Sanayici ve İşadamları Derneği Başkan Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti

Tekstilkent Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Ramazan Konuk ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç ’ı ziyaret ederek, Belediyenin ekonomiye ve istihdama ve özellikle sanayi çalışmaları hakkında bilgi...

Tekstilkent Sanayici ve İşadamları Derneği Başkan Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti
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Tekstilkent Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Ramazan Konuk ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç ’ı ziyaret ederek, Belediyenin ekonomiye ve istihdama ve özellikle sanayi çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

Kayseri Tekstilkent Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Ramazan Konuk, Melikgazi Belediyesince Kayseri sanayisine, esnafına, ticaretine, üretimine ve girişimcilerine, emlak alım satımından belediye işlemlerine yönelik yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı Kayseri Tekstilkent Sanayici ve İşadamları Derneği adına teşekkür ettiğini söyledi.

Kayseri Tekstilkent Sanayici ve İşadamları Derneği ile her zaman birlikte ve dayanışma içerisinde çalıştıklarını ve beraber projeler ürettiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi Mesleki Oda, Dernek ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte ve istişare içerisinde çalışıyor. Bunun olumlu sonuçları ilçe halkına hizmet olarak yansımaktadır. Kayseri Tekstilkent Sanayici ve İşadamları Derneği olarak yapılan bu ziyaret bizim için önemlidir. Çünkü Melikgazi Belediyesi aynı zamanda üretim ve istihdamın merkezidir. İş kollarına göre üretim alanlarını ilk uygulayan şehir Kayseri’dir. Esnaf siteleri bunlara iyi bir örnektir. En son örneğini ise mobilyakent, tekstilkent, inşaat malzeme satıcıları gibi ihtisas alanları oluşturulmuştur” dedi.

Kayseri Tekstilkent Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Ramazan Konuk, Meclis Üyelerinden gerçekleştirilen çalışmalar ile projeleri hakkında bilgiler aldıklarını ifade etti.
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