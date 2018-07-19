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19 Temmuz 2018 Perşembe 16:00

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu Ziyaret Etti

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri ve TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İl Başkanları, M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi.Hisarcıklıoğlu’nu Genel Kurul’da yeniden TOBB Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik eden Kadın...

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu Ziyaret Etti
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TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri ve TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İl Başkanları, M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi.

Hisarcıklıoğlu’nu Genel Kurul’da yeniden TOBB Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik eden Kadın Girişimciler ile Hisarcıklıoğlu çalışmalara ilişkin istişarelerde bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, Kadın Girişimcilere nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, “Genel Kurulumuzu tamamladık. Şimdi vakit Türk özel sektörü için hep birlikte, hem içeride hem de dışarıda, canla başla çalışma vaktidir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Ticaret Bakanı’nın TOBB camiasının içerisinden bir ismin olmasından duyduğu memnuniyeti ileten Hisarcıklıoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız ilk kabinesini açıkladı.Tarihi önemi bulunan bu kabinede içimizden biri olan Sayın Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanımız oldu. 2007 yılında Kadın Girişimciler Kurulu’nu 500 üye ile kurduğumuz günlerden, kurulumuzun başkan yardımcısının, yeni dönemin ilk Ticaret Bakanı olduğu günlere geldik. Sayın Pekcan’ın Ticaret Bakanı olarak atanması, Kurullarımızın sahip olduğu yüksek itibarın bir göstergesidir. Sayın Pekcan’ın bakanlığının, kadınların ekonomik hayatta hak ettikleri yeri almasına çok önemli katkılar yapacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Ziyarette Kayseri’yi temsil etmek adına TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Merve Sarıoğlu da Kayseri adına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a başarı dileklerinde bulundu.
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