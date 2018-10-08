Tomarza’da servisler denetlendi

Kayseri’nin Tomarza ilçesine bağlı taşımalı okul servis araçları Jandarma Trafik ve polis ekipleri tarafından denetlendi.
Tomarza ilçe merkezinde bulunan pazar yerinde Jandarma Trafik yetkilileri ve polis ekipleri, ilçede bulunan servis şoförleri ile toplantı yaptı. Bilgilendirme toplantısının ardından servis araçları kontrol edilerek eksiklikleri tespit edildi ve servis sahipleri eksikliklerin giderilmesi konusunda uyarıldı.Yetkililer, servis şoförlerini trafik kurallarına uymaları konusunda ikaz etti.