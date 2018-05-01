Tüm-İş’ten duygusal ‘1 Mayıs’ ziyareti

Tüm-İş Konfederasyonu, geçen yıl geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Tanrısevdi’yi, mezarı başında andı.

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin ve üyeler, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla, geçtiğimiz yıl geçirdiği iş kazasında hayatını kaybeden Ahmet Tanrısevdi’yi mezarı başında andı. Hayatını kaybeden işçinin mezarına karanfil bırakan Şahin, daha sonra dua etti.

Burada bir açıklama yapan Şahin, 1 Mayıs’ı işçinin hakkını tam alacağı zamana kadar bayram olarak kutlamayacaklarını söyleyerek, “Adı her ne kadar bayram olsa da, işçinin hakkını tam alacağı zamana kadar bu bayramı kutlamak çokta doğru değil. İşçilere tatil olması gerekir ama herkes tatil, sadece işçiler çalışıyor ama işçiler bunun karşılığını alamıyor. Bizde bunun mücadelesini veriyoruz. Eğer 1 Mayıs’ın adı İşçi Bayramı ise biz sürekli iş kazasında ölen bir işçinin yalnız bırakılan ailesinin yanında oluyoruz. Olaya sadece bir meta gözüyle bakılıyor. Bir işçi öldüğünde fabrikalarında malzemelerden birisi azalmış gibi bakıyorlar. Bir insan hayatının o malzemelerden daha yukarıda tutmak gerektiğini inşallah bir gün anlayacaklar. Onun farkındalığını oluşturana kadar biz mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İş kazasında hayatını kaybeden Ahmet Tanrısevdi’nin eşi Firdevs Tanrısevdi de, “Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun. Benim eşim vefat ettiğinde 38 yaşındaydı. Çalıştığı yerin bir işçisi, benim de 3 çocuğumun babasıydı. Orada bir can gitti ama hiç umursamadılar. Benim yanıma gelip bir taziye ziyaretinde dahi bulunmadılar” şeklinde konuştu.

SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer de, ailenin acısını paylaştıklarını ve her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.