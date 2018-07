Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği 5 Temmuz 2009’da Türkistan’ın başkenti Urumçi’de Çinliler tarafından yapılan katliamı protesto etmek için toplandı. Dernek Başkanı Seyit Tümtürk, “Doğu Türkistan her gün katliam ile...

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği 5 Temmuz 2009’da Türkistan’ın başkenti Urumçi’de Çinliler tarafından yapılan katliamı protesto etmek için toplandı. Dernek Başkanı Seyit Tümtürk, “Doğu Türkistan her gün katliam ile anılmaktan bıktı” dedi.

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak 9 yıl önce Urumçi’de yapılan katliamları protesto etmek için bir basın açıklaması yaptı. Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyit Tümtürk, Çin hükümetini nefret ile kınadıklarını vurgulayarak, Dünya’nın bu katliama karşı sessiz kaldığını söyledi. Tümtürk, “Bugün 5 Temmuz 2018’dir. Bundan 9 yıl önce Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi’de Çinliler binlerce Doğu Türkistanlı kardeşimizi şehit etmiştir. Bu şehadetin 9’uncu yıl dönümün de bizler Çin Komünist yönetiminin işgalini nefretle ve şiddetle bir kez daha kınıyoruz. Biz bugün Çin’in Doğu Türkistan’da ki işgalini ve oradaki katliamlarını anarken maalesef bugün 5 Temmuz 2009’da ki bu katliamdan daha ağır bir katliam ile Doğu Türkistan karşı karşıyadır. 5 Temmuz’da binlerce Doğu Türkistanlı şehit edilirken bugün 2018 yılında Çin’in modern Nazi kamplarında işkenceden geçirilen kardeşlerimizin sayısı on binleri bulmuş durumdadır. Dünya bu Çin’de ki Nazi kamplarına ve 5 milyona yakın Müslüman Türk’ün kamplarda işkenceyle öldürülmesine sessiz, sağır ve kördür. Doğu Türkistan her gün bir katliam ile ilgili anılmaktan bıktı. Doğu Türkistan her gün bir katliam yaşamaktan bıktı. Çin katliam yapmaktan bıkmadı. Bizler de bu katliamları anmaktan bıktık. Dünya Çin’deki bu katliama karşı sessiz kalıyor” diye konuştu.