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03 Mayıs 2018 Perşembe 09:27

Türk büyükleri Tekden Koleji’nde anıldı

Özel Tekden İlkokulu öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte Türk büyükleri anıldı.Özel Tekden İlkokulu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Türk Büyükleri Gecesi bu yılda düzenlendi. Tekden Koleji’nde düzenlenen etkinlikte,...

Türk büyükleri Tekden Koleji'nde anıldı
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Özel Tekden İlkokulu öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte Türk büyükleri anıldı.

Özel Tekden İlkokulu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Türk Büyükleri Gecesi bu yılda düzenlendi. Tekden Koleji’nde düzenlenen etkinlikte, ilkokul öğrencileri Türk büyüklerini andı.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Özel Tekden İlkokulu Müdürü Kadir Alper, “Bu yıl geleneksek olarak her yıl düzenlediğimiz Türk Büyükleri Gecesi’nin bir yenisini daha gerçekleştiriyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne lider şahsiyetler yetiştirme şiarı ile yola çıktık. Bu vesileyle yetiştirdiğimiz insanlara tarihimizi, kültürümüzü ve milli kültürümüzü tanıtmanın en büyük sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Bu akşam 9 tane sınıfımız seçilmiş Türk büyüklerimizin hayat hikayelerinden birere kesit sunacaklar. Biz Türk milleti olarak sadece Anadolu’da bin yıllık geçmişi olan milletiz” şeklinde konuştu.
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