Türk-İş 1 Mayıs’ı ‘Erik Dalı’ ile kutladı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kayseri’de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Türk İş Kayseri İl Temsilciliği tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda etkinlik düzenlendi. Düzenlenen kutlama etkinliğinde konuşan İl Temsilcisi İdris Güven, işçilerin sorunlarına değindi. Güven konuşmasında; “Bizler, emeği ile geçinmeye çalışan milyonlarız. Çocuklarımıza onurlu ve güvenli bir gelecek sağlamak istiyoruz. Şehrimiz, ülkemiz, dilimiz, inancımız, görüşümüz, iş yerimiz farklı olsa da bizler emeğin ortak dilini konuşup onun en yüce değer olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla dünyanın farklı ülkelerinde ve yurdumuzun değişik illerinde kardeşlerimiz bizler gibi bu gün alanları dolduruyor. Talebimiz çok açık, insanca bir yaşam istiyoruz. Ortak mücadelemiz için buradayız. Haksız işten çıkarma, sendikasızlaştırma, kıdem tazminatına müdahale, özelleştirme, esenlik, kuralsız ve kayıtdışı çalıştırma, vergide adaletsizlik yıllardır mücadele ettiğimiz sorunlar. İnsanı insan yapan değerleri ülkemizde egemen kılmadıkça bu sorunlarımız devam edecek. Zorlu mücadeleler sonunda elde ettiğimiz haklarımız yoğun bir saldırı altında. Yaşama ve çalışma şartlarımız giderek bozuluyor. Ücretlerimiz, artan fiyatlar karşısında sürekli eriyor. Bizler, karşılaştığımız sorunlara karşı taleplerimizi seslendirmek ve somut adımlar atılması için buradayız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından meydanda toplanan işçiler son zamanların popüler şarkısı olan ‘Erik Dalı’ eşliğinde dans ederek 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı. Programın tamamlanmasının ardından grup olaysız şekilde dağıldı.