KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 15:38

Türk-İş 1 Mayıs’ı ‘Erik Dalı’ ile kutladı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kayseri’de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Türk İş Kayseri İl Temsilciliği tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda etkinlik düzenlendi. Düzenlenen kutlama etkinliğinde...

Türk-İş 1 Mayıs'ı ‘Erik Dalı' ile kutladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kayseri’de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Türk İş Kayseri İl Temsilciliği tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda etkinlik düzenlendi. Düzenlenen kutlama etkinliğinde konuşan İl Temsilcisi İdris Güven, işçilerin sorunlarına değindi. Güven konuşmasında; “Bizler, emeği ile geçinmeye çalışan milyonlarız. Çocuklarımıza onurlu ve güvenli bir gelecek sağlamak istiyoruz. Şehrimiz, ülkemiz, dilimiz, inancımız, görüşümüz, iş yerimiz farklı olsa da bizler emeğin ortak dilini konuşup onun en yüce değer olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla dünyanın farklı ülkelerinde ve yurdumuzun değişik illerinde kardeşlerimiz bizler gibi bu gün alanları dolduruyor. Talebimiz çok açık, insanca bir yaşam istiyoruz. Ortak mücadelemiz için buradayız. Haksız işten çıkarma, sendikasızlaştırma, kıdem tazminatına müdahale, özelleştirme, esenlik, kuralsız ve kayıtdışı çalıştırma, vergide adaletsizlik yıllardır mücadele ettiğimiz sorunlar. İnsanı insan yapan değerleri ülkemizde egemen kılmadıkça bu sorunlarımız devam edecek. Zorlu mücadeleler sonunda elde ettiğimiz haklarımız yoğun bir saldırı altında. Yaşama ve çalışma şartlarımız giderek bozuluyor. Ücretlerimiz, artan fiyatlar karşısında sürekli eriyor. Bizler, karşılaştığımız sorunlara karşı taleplerimizi seslendirmek ve somut adımlar atılması için buradayız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından meydanda toplanan işçiler son zamanların popüler şarkısı olan ‘Erik Dalı’ eşliğinde dans ederek 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı. Programın tamamlanmasının ardından grup olaysız şekilde dağıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku