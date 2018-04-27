Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’ndan Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Altın Madalya Beratı

Develi Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Afrin Harekâtına destek amacıyla başlattığı kampanyada Develi’de öğrenci ve veli katkılarıyla 99 bin 246 Türk Lirası nakdi yardım toplamış ve bu parayı TSK Güçlendirme Vakfı...

Develi Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Afrin Harekâtına destek amacıyla başlattığı kampanyada Develi’de öğrenci ve veli katkılarıyla 99 bin 246 Türk Lirası nakdi yardım toplamış ve bu parayı TSK Güçlendirme Vakfı hesabına yatırmıştı. TSK Güçlendirme Vakfı Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne altın madalya beratı gönderdi.

Develi Kaymakamı Murat Duru konu hakkında yaptığı açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk ordusuyla birlikte Suriye Afrin’de Zeytindalı operasyonu sürecinde ,Türk ordusuna Mehmetçiğimizin moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla, ülkemizin her köşesinde etkinlikler yapıldı. Yardım kampanyaları düzenlendi. Bu kapsamda da ilçemizde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz okul müdürlüklerimiz ile beraber 1 hafta kampanya süreci düzenledik" dedi.

Kaymakam Duru, "Bu süreçte okullarımız Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordine halinde kermes ve değişik etkinlikler düzenlediler. TSK Güçlendirme Vakfı için bir meblağ toplandı. Bu meblağa çocuklarımız çok erdemli bir davranış sergileyerek kendi harçlıklarından vererek kampanyaya dahil ettiler. Toplamda 99 bin 250 TL para toplandı. Toplanan bu parayı TSK Güçlendirme Vakfı’na hesabına bankaya yatırdık makbuzunu da aldık. Böyle bir organizasyon olmuştu. TSK Güçlendirme Vakfı Başkanlığımız ve Yönetimi’de desteğimize kampanyamıza karşılık bize Altın Madalya Beratı göndermiş. Bu kampanyada göstermiştir ki yedisinden yetmişine Türk Milleti Türk çocukları canımızla malımızla Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Mehmetçiğimizin yanımda olduğumuzu göstermiştir. Karşılıklı jest olarak da TSK Güçlendirme Vakfımızın bize Altın Madalya Beratı göndermesi bizi çok mutlu etti" diye konuştu.