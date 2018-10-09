KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 09:15

Türkiye faal futbol hakem ve gözlemcilerden Melikgazi Belediyesi’ne ziyaret

Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Turgay Duman ile Kayseri Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Nuri Karahançer ve yönetim kurulu üyeleri, Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç‘ı makamında ziyaret ederek, spora ve...

Türkiye faal futbol hakem ve gözlemcilerden Melikgazi Belediyesi'ne ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Turgay Duman ile Kayseri Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Nuri Karahançer ve yönetim kurulu üyeleri, Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç‘ı makamında ziyaret ederek, spora ve sporcuya yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı teşekkürlerini bildirerek forma hediye ettiler.

Ziyarette konuşan Kayseri Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Nuri Karahançer, "Anadolu’nun merkezinde yer alan Kayseri ilimiz daha önceden ticaret ve sanayi şehri olarak bilinirdi. Ancak son yıllarda Kayseri bir eğitim merkezi, turizm şehri, sağlık merkezi ve sporun ve sporcunun dostu bir şehir olarak bilinmektedir. Özelikle Melikgazi Belediyesinin spor salonları, spor merkezleri, açık alan basketbol ve voleybol sahaları bireyleri seyirciden çok spor yapmasına imkan tanıdı. Bundan dolayı kutluyoruz” dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Melikgazi Belediyesi olarak Kayserimizin kazançlarını, artılarını ve kaynaklarını iyi biliyoruz. Belediye olarak her yatırımımızda birey odaklı hizmet bulunmaktadır. Çocukları, gençleri ve her yaş gurubuna,spora yaptığımız hizmetler ile adeta spor yapmaya davet ediyoruz. Parklardaki jimnastik aletlerini her yaş gurubu ve herkes faydalanmaktadır. Okullara, parklara yaptığımız açık alan sahalarda boş zaman olmamaktadır. Bu bizim spor ve sporcuya verdiğimiz önemin bir ifadesidir. Spor karşılaşmaları yapıyoruz ki rekabet ortamı oluşsun diye. Sonuçta dinamik ve sağlıklı bir nesil için çalışıyoruz“ ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku