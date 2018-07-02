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02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:07

Türkiye Teknoloji Buluşmaları 4 Temmuz’da Kayseri’de

Türkiye Teknoloji Buluşmaları kapsamında ‘Dijitalleşme ve E-ticaret’ konulu seminer, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Borsası ev sahipliğinde, 4 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 09:30’da Kayseri Ticaret Odası...

Türkiye Teknoloji Buluşmaları 4 Temmuz'da Kayseri'de
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Türkiye Teknoloji Buluşmaları kapsamında ‘Dijitalleşme ve E-ticaret’ konulu seminer, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Borsası ev sahipliğinde, 4 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 09:30’da Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gerçekleşecektir.

Seminerle ilgili açıklama yapan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Türk müteşebbisinin elinde numune çantasıyla, dilini, kültürünü bilmediği ülkelere gidip, kapı kapı dolaştığı günlerin geride kaldığını belirterek; “Kayseri insanının girişimci ruhu ve sahip olduğu cesaret günümüzde tek başına yeterli değil. Artık eski dünya yok. Eski satış ve pazarlama yöntemlerini kullanarak, ihracat hedeflerimize ulaşmamız mümkün değil. Bizler dijital ortamın sağladığı imkânlardan yararlanmalı, e- ticaret ile yeni müşteriler, yeni pazarlar bulmalıyız. 2023 hedeflerine ancak böyle ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

Başkan Gülsoy; “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği önderliğinde veTurkcellana sponsorluğunda düzenlenen ve 4 Temmuz Çarşamba günü 2 oturumda gerçekleşecek seminerimizde Türkiye’nin dijital dünyasının önemli yapı taşlarını oluşturan uzmanlarbir araya gelecek. Uzmanlarımızın, dijitalleşme ve e-ticaretin gelişiminden bugüne gelinen noktaya kadar tüm aşamaları anlatacakları seminer, üyelerimiz için önemli kazanımlar sağlayacaktır. Tüm üyelerimiz, iş adamlarımız, hemşehrilerimiz seminere davetlidir. Seminere katılım sağlayacak olanların, www.teknolojibulusmalari.com adresinden etkinliğimize ücretsiz olarak kayıt yaptırmaları konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz” diye konuştu.
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