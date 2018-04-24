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24 Nisan 2018 Salı 10:02

Türkiye’nin 5. Şehir Hastanesi 5 Mayıs’ta açılacak

Türkiye’nin 5. şehir hastanesi olan Kayseri Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Mayıs’ta hizmete açılacak.2018 yılında açılacak olan ilk şehir hastanesi olma özelliğini taşıyan Kayseri Şehir Hastanesi’nde...

Türkiye'nin 5. Şehir Hastanesi 5 Mayıs'ta açılacak
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Türkiye’nin 5. şehir hastanesi olan Kayseri Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Mayıs’ta hizmete açılacak.

2018 yılında açılacak olan ilk şehir hastanesi olma özelliğini taşıyan Kayseri Şehir Hastanesi’nde hazırlıklar tamamlanıyor. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi, daire çalışanları, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Ramazan Benli ve ekibi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve ekibi tarafından eş zamanlı olarak YGAP, Psikiyatri, Fizik Tedavi Hastanesi ve Laboratuvar başta olmak üzere bütün şehir hastanesi birimlerinde hazırlıklar aşama aşama takip ediliyor ve açılışa hazır hale gelmesi sağlanıyor.

5 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak olan Kayseri Şehir Hastanesi, Türkiye’nin 5. ve 2018 yılında açılacak ilk şehir hastanesi olma özelliği taşıyor.
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