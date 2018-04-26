TYP başvurularıPazar gününe kadar devam edecek

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, 2 bin 500 kişilik kontenjanı olan Toplum Yararına Programlar (TYP) müracaatlarının Pazar gününe kadar devam edeceğini söyledi.

TYP’nin; özellikle istihdamında zorluk çeken işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından yürütülen programlar olduğunu belirten İl Müdürü Ayçiçek, “İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır” dedi. Başvuruların cumartesiyi pazara bağlayan geceye kadar devam edeceğinin altını çizen Ayçiçek; “Halen devam eden bin 45 kişilik bir toplum yararına programlar (TYP) var. Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışıyorlar. Toplam yeni gelen kontenjan 2 bin 500 kişi, tahmini başlangıç tarihi 7 Mayıs 2018, bitiş tarihi ise 6 Kasım 2018 ve toplam 6 ay sürecek. Kontejyanlar kamu kurumlarına uygun oranlarda ve ihtiyaç doğrultusunda dağıtıldı. Başvurular alınmaya başlandı ve bu hafta sonuna kadar alınacak. Yetiştiremeyenler cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 12’ye kadar iternet sitemizden başvuru yapabilir” şeklinde konuştu.

TYP’ye katılma şartları hakkında da bilgiler veren İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek konuşmasını şöyle tamamladı:

“Katılım şartları; kuruma kayıtlı işsiz olmak. 18 yaşını tamamlamış olmak. Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak. Açıköğretim öğrencileri hariç öğrenci olmamak. TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibariyle sosyal yardım bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak.”