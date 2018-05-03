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03 Mayıs 2018 Perşembe 15:17

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çolak, "1 Mayıs kutlamalarındaki terörist pankart kabul edilemez"

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, ilimizde yapılan “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” etkinliklerinde, terör örgütü suçlarından tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafının yer aldığı pankart ile ilgili yazılı...

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çolak, '1 Mayıs kutlamalarındaki terörist pankart kabul edilemez'
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Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, ilimizde yapılan “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” etkinliklerinde, terör örgütü suçlarından tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafının yer aldığı pankart ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Başkan Volkan Çolak yazılı açıklamasında “Kayseri kamuoyunun da yakından bildiği gibi “ 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” çerçevesinde Mimarsinan Parkında gerçekleştirilmiştir. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katıldığı bu program genel olarak işçi kardeşlerimizin katılımıyla kutlanmıştır. Bu kutlamalara HDP’lilerin de katılarak bölücü terör örgütü suçlamalarından hüküm giyen ve bazı davaları halen süren Selahattin Demirtaş isimli teröristin fotoğrafının yer aldığı pankartı açtığı görülmüştür. Açıkça belirtmek isterim ki Ülkücü hareketin şerefli hiçbir mensubu bu tabloyu sindirememiştir.

Herhangi bir taşkınlığa sebep vermemek ve sağduyumuzu korumak, ülkemizin içinde bulunduğu durumu göz önünde bulundurarak bu olaya hiçbir tepki göstermedik, bekledik ve gözlemledik. Üzülerek görüyorum ki olayın üzerinden geçen zaman içerisinde bu ihanet kokan tablo ile ilgili hiçbir işlem yapılmamıştır. Gerçekleri görmemek için gözlerini kapayanlara sesleniyorum; terörün destekçileri bu paçavralarla nasıl hareket etmiştir? Neyin kutlamasını yapmıştır? Amaç işçinin bayramını kutlamak mı, yoksa teröristlerin gövde gösterisinin yapılması mıdır? Terörizm suçundan hüküm giyen bir teröristin fotoğrafını Kayseri’nin orta yerinde açmanın hiçbir yasal karşılığı yok mudur? Kimse ‘ellerinden kan damlayan bir haine göz yuman’ bir davranış sergilemesin. Belirttiğim gibi ülkücü hareket seçim atmosferinde hiçbir gerginliğin yaşanmaması için aklıselimle hareket etmektedir, sağduyusunu korumaktadır. Bu halis niyetimizi farklı yorumlayıp, teröristlerin propagandasını rahatlıkla yapacaklarını düşünenler yanılmasın, sabrımızı taşırmasın.” ifadelerine yer verdi.
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