Uluslararası Tiyatro Festivali için şehrimize gelen öğrenciler Başkan Çelik’i ziyaret etti

Türkiye’nin ilk ve tek Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali için yurt dışından Kayseri’ye gelen öğrenci ve öğretmenler Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Başkan Çelik, tiyatro festivalinin ülkeler arası...

Türkiye’nin ilk ve tek Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali için yurt dışından Kayseri’ye gelen öğrenci ve öğretmenler Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Başkan Çelik, tiyatro festivalinin ülkeler arası ilişkiyi daha da güçlendirdiğini ve Kayseri’nin uluslararası anlamda tanıtımına katkı sağladığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Türkiye’nin ilk ve tek Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali için Kayseri’ye yurt dışından da ekipler geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yurt dışından gelen öğrenci ve öğretmenlerle bir süre görüştü.

Azerbaycan, Gürcistan ve Bosna Hersekli gençlerin Kayseri’de olmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Mustafa Çelik, belediyeciliğin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ve bunun yanında önem verdikleri işlerden birinin de kültür ve sanat faaliyetleri olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda sezon boyunca 5 bin öğrenciye kurs verildiğini ifade eden Başkan Çelik, “Sanatın her dalında Kayseri’de yaşayan öğrencilerimize kurslar veriyoruz, imkanlar tanıyoruz ve kendilerini bu yönde geliştirmelerini sağlıyoruz” diye konuştu.

Festivalin, ülkeler arasındaki ilişkiyi güçlendirdiğini ve Kayseri’nin ulusal anlamda tanıtımına katkı sağladığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Şehrimize misafir olarak Azerbaycan’dan, Gürcistan’dan, Bosna Hersek’ten gelen öğrencilerimize yapacakları gösterilerde başarılar diliyorum. Tüm Kayseri’deki öğrencilerimizi bu etkinlikleri izlemeye davet ediyorum” dedi. Ziyarette ayrıca yurt dışından gelen öğrenciler Başkan Çelik’e hem teşekkür ettiler, hem de ülkelerinden getirdikleri hediyeleri verdiler.