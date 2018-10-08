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08 Ekim 2018 Pazartesi 17:38

Üniversite Öğrencilerinin Araştırma Projeleri, ERÜ’de Görücüye Çıktı

Erciyes Üniversitesi’nin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen “TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması” 2018 Kayseri Bölge Yarışması’na katılan projelerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.Süleyman...

Üniversite Öğrencilerinin Araştırma Projeleri, ERÜ'de Görücüye Çıktı
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Erciyes Üniversitesi’nin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen “TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması” 2018 Kayseri Bölge Yarışması’na katılan projelerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Süleyman Demirel Spor Salonu’nda gerçekleştirilen sergi açılış törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sabahattin Ünalan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sabahattin Ünalan, programın açılış konuşmasında, TÜBİTAK yarışmaları hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Ünalan, “TÜBİTAK olarak hedef kitlemiz artık üniversite öğrencileridir. Üniversite öğrencilerimiz içerisinde araştırmacı olan, klasik eğitim sisteminin dışına çıkmak isteyen, heyecan duyan, başarmak azminde olan gençlerimize bir platform sunmuş oluyoruz. Bu yarışmaların amacı da budur” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç da konuşmasında, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar diledi. Prof. Dr. Kılıç, “Ben burada bulunan topluluğu yarışmacı olarak görmenin yanı sıra aynı zamanda da geleceğin Ar-Ge personeli olarak da değerlendiriyorum. Hakikaten hepiniz bu zorlu süreçlerde özellikle lisans eğitiminizde araştırma ve geliştirme çalışmalarına girmiş olmanızla önemli kazanımlar elde edeceksiniz. Derslerinizden arta kalan zamanları değerlendirmeye çalışıyorsunuz ama müthiş bir Ar-Ge kültürü ediniyorsunuz. Biraz farkında olmayabilirsiniz ama ilerleyen dönemlerde sizler üniversitelerimizde, araştırma ve geliştirme kurumlarımızda, birer nefer olarak görev alacaksınız. Bundan hiç şüphem yok ve çok başarılı olacağınıza inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 3 gün sürecek ve 50 projenin yer aldığı sergisinin açılış kurdelesi kesildi. Ardından ise protokol sergiyi inceleyerek, projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.
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