Uyuşturucu Operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda E.K.(23),S.G.(22) isimli şahıslar yakalandı. Şahısların üst ve araç aramalarında uyuşturucu maddelerden metamfetamin, bonzai ve extacy hap ele geçirildi.

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda zehir taciri iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda zehir taciri iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...

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