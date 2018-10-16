Uyuşturucu ticareti yapanlara gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen iki kişi gözaltına alındı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde...

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen iki kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda E.T. (28) ve N.S. (21) yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst, araç ve ev aramalarında satışa hazır vaziyette paketlenmiş 9 parça metamfetamin maddesi, 2 parça esrar maddesi, uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi , 23 adet uyuşturucu madde etkisi yaratan satımı reçeteye tabi ilaç ile 1 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir adet rulo alüminyum folyo ele geçirildi.

Yakalanan 2 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.