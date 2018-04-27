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27 Nisan 2018 Cuma 11:38

Uyuşturucular saksıdan çıktı

Kayseri’de narkotik ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalar ve saksıdan çıkarılan uyuşturucu, polis kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre...

Uyuşturucular saksıdan çıktı
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Kayseri’de narkotik ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalar ve saksıdan çıkarılan uyuşturucu, polis kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan operasyonda 25 yaşındaki A.K. 20 yaşındaki T.K. ve 32 yaşındaki A.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların üst ve araçlarında yapılan aramalarda paketlenmiş ve paketlenmeye hazır halde 37 parça halinde 578 gram gelen metamfetamin maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Evde yapılan aramada saksıya gizlenmiş uyuşturucunun çıkarılışı polis kamerasına yansıdı

Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.
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