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24 Nisan 2018 Salı 16:26

Vali Kamçı Vatandaşların Sorunlarını Dinledi

Halk toplantılarının Nisan ayı buluşması Vali Süleyman Kamçı başkanlığında vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.Vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla, düzenli olarak yapılan halk...

Vali Kamçı Vatandaşların Sorunlarını Dinledi
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Halk toplantılarının Nisan ayı buluşması Vali Süleyman Kamçı başkanlığında vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla, düzenli olarak yapılan halk günü toplantıları Vali Süleyman Kamçı başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda yapıldı.

Toplantıya Vali Kamçı’nın yanı sıra ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Her ay düzenli olarak vatandaşlarla bir araya geldiklerinin altını çizen Vali Kamçı, bu toplantılar sayesinde vatandaşla bir araya gelindiğini, istek, talep ve önerilerin birinci ağızdan dinlenilerek aktarılan tüm konulara imkanlar çerçevesinde en uygun çözümler bulunabileceğini sözlerine ekledi.

Vali Süleyman Kamçı, konuşmasını tamamlamasının ardından vatandaşlara tek tek söz vererek, onların sorun ve taleplerini dinledi.
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