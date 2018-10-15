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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:14

Vali Kamçı’nın eşi aile ziyaretlerine devam etti

Vali Süleyman Kamçı’nın eşi Ayşe Kamçı, aile ziyaretlerine Kocasinan ilçesinde devam etti.3 aileyi konutlarında ziyaret eden Ayşe Kamçı, ailelerin dert ve sıkıntılarını dinledi. Ailelerin evlerine giderek onlara gıda ve giyim yardımında...

Vali Kamçı'nın eşi aile ziyaretlerine devam etti
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Vali Süleyman Kamçı’nın eşi Ayşe Kamçı, aile ziyaretlerine Kocasinan ilçesinde devam etti.

3 aileyi konutlarında ziyaret eden Ayşe Kamçı, ailelerin dert ve sıkıntılarını dinledi. Ailelerin evlerine giderek onlara gıda ve giyim yardımında bulunan Kamçı, her fırsatta aileleri ziyaret ederek onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi. Ailelerin eğitim, sağlık ve ekonomik ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için ellerinden gelen yapmaya çalıştıklarını belirten Hanımefendi Kamçı, bu tür ziyaretlerle ailelerin yanlarında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Aileler de yapılan bu ziyaretten memnun olduklarını belirterek, ilgililere teşekkür etti.
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