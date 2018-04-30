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30 Nisan 2018 Pazartesi 11:09

Yaşlarına aldırmadılar, motosikletle Türkiye turunu çıktılar

Sakaryalı 61 ve 54 yaşındaki motosiklet sevdalısı 2 kafadar, ilerleyen yaşlarına aldırmadan Türkiye turuna çıktı.Sakaryalı 61 yaşındaki Muhterem Yıldırım ve 54 yaşındaki Fuat Barutçu, motosikletleri ile Türkiye’yi gezmek için yola...

Yaşlarına aldırmadılar, motosikletle Türkiye turunu çıktılar
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Sakaryalı 61 ve 54 yaşındaki motosiklet sevdalısı 2 kafadar, ilerleyen yaşlarına aldırmadan Türkiye turuna çıktı.

Sakaryalı 61 yaşındaki Muhterem Yıldırım ve 54 yaşındaki Fuat Barutçu, motosikletleri ile Türkiye’yi gezmek için yola çıktı. Kayseri’de bir süre konaklayan 2 kafadar, Doğu ve Güneydoğu’daki tarihi ve turistik yerleri görmek için lastik eskitiyor.

20 yaşından beri motosiklet kullandığını ve seyahat etmeyi sevdiğini kaydeden Muhterem Yıldırım, “Motosiklet kullanmasını seviyorum. Sakarya’dan yola çıktık, Diyarbakır ve Şanlıurfa seyahatimize devam ediyoruz. 20 yaşından beri motor kullanıyorum. Seyahatimizde beni görenler kaskı çıkardığımda amca veya dede diyorlar ama ben motor kullandığım için kendimi yaşlı hissetmiyorum. Türkiye’yi seviyoruz, gezmeyi seviyoruz. Türkiye’nin her yeri güzel” dedi.

54 yaşındaki Fuat Barutçu da, “Sakarya’dan yola çıktık ve bugün Kayseri’de konakladık. Türkiye’yi seviyoruz. Vakit buldukça böyle seyahatler düzenliyoruz. Türkiye’nin görülmesi gereken bütün güzel yerlerini görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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