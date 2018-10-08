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08 Ekim 2018 Pazartesi 11:02

Yeni Mahallenin altyapısı yenileniyor

Hacılar Yenimahalle’de Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) ve Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş. (KCETAŞ) tarafından alt yapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.Çalışmaları yerinde inceleyen Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal...

Yeni Mahallenin altyapısı yenileniyor
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Hacılar Yenimahalle’de Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) ve Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş. (KCETAŞ) tarafından alt yapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, Yenimahalle’nin eskiyen altyapısının yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Özdoğan, Yenimahalle’de yapılan hizmetlerin önemine değinerek şu açıklamaları yaptı;

“Yenimahalle’mizde içme suyu hattımız eskimişti. Eskiyen bu hatlar KASKİ tarafından yenileniyor. Ayrıca KCETAŞ tarafından elektrik hatlarımız da yer altına alınıyor. Muhittin Tatar, Gürdoğanlar ve Ahmet Yesevi Caddelerinde gerçekleştirilen bu çalışmalar Belediyemizin ve kurumlarımızın yaptığı plan çerçevesinde hızlı bir şekilde devam ediyor. Ben buradan ilgili kurumlarımıza teşekkür ediyor, yapılan çalışmaların ilçemiz halkına hayırlı olmasını diliyorum.”
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