Yenilenen tarihi Tablakaya’nın ilk misafirleri Avrupa’dan

Talas Belediyesi tarafından ilçenin tarihi mahallelerinden Tablakaya’daki 200 bina, belediye konağı, meydan, 2 cadde ile 9 sokağı kapsayan ve iki hafta önce açılışı gerçekleştirilen sokak sağlıklaştırma ve restorasyonun ilk misafirleri,...

Talas Belediyesi tarafından ilçenin tarihi mahallelerinden Tablakaya’daki 200 bina, belediye konağı, meydan, 2 cadde ile 9 sokağı kapsayan ve iki hafta önce açılışı gerçekleştirilen sokak sağlıklaştırma ve restorasyonun ilk misafirleri, Erasmus Öğrenci Değişim Projesi için şehre gelen Avrupalı öğrenciler oldu.

Avrupa Birliğinin (AB) desteklediği ve Talas Halide Nusret Zorlutuna Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen öğrenci değişimi kapsamındaki Sağlıklı Yaşamı Öğreniyorum Projesinde aralarında Litvanya, Romanya, Danimarka ve Portekiz’in de yer aldığı ülkelerden 15-16 yaş grubu 35 öğrenci ve öğretmenleri, Talas’ın tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nun iki hafta önce açılışı gerçekleştirilen sokak sağlıklaştırma ve restorasyon kapsamında tarihi dokusu korunarak modern şekilde yenilenen Tablakaya Belediye Konağında ağırladığı misafirler ilçeye hayran kaldı. Öğrencilerle nikah salonunda bir araya gelen Başkan Palancıoğlu, kendileriyle İngilizce sohbet etti. Ardından konağı gezdiren Başkan Palancıoğlu, ilçenin tarihi hakkında bilgiler verdi, öğrencilerin merak ettiği konulardaki sorularını yanıtladı.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan proje koordinatörü Alaattin Özdemir ise, “AB projelerine 2017 yılında başvuruda bulunduk. Litvanya koordinatörlüğünde Danimarka, Portekiz ve Romanya’nın katılımıyla projemiz kabul edildi. Beş ortaklı bir proje. ‘Erasmus+K219’ diye geçiyor. Öğrenme hareketliliği, okulların ortaklığı şeklinde yer alıyor. Sağlıklı Yaşamı Öğreniyorum başlığında proje yürütülüyor. İkinci yılındaki projemizin üçüncü ayağı Türkiye’de Kayseri’de gerçekleşiyor. İlk ayağı geçen yıl Romanya’da, ikincisi de bu yıl Portekiz’de yapıldı. Öğrenciler bir hafta boyunca şehrimizde gönüllü ailelerimizin yanlarında konaklayacak.” dedi.

Projede yer alan konuk öğrenciler Kayseri’yi modern ve gelişmiş bulduklarını, Talas’ı ise tarihi ve turistik açıdan zengin gördüklerini belirterek, Türkiye’de bulunmalarından duyduklarını memnuniyeti ifade etti.