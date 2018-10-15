YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, ERÜ Rektörü Çalış’ı Ziyaret Etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı ziyaret etti. YÖK Başkanı Saraç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Çalış’a, yeni kurulan Kayseri Üniversitesi ile uyumlu...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı ziyaret etti. YÖK Başkanı Saraç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Çalış’a, yeni kurulan Kayseri Üniversitesi ile uyumlu çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Erciyes Üniversitesi’nin 2018-2019 Akademik Yıl açılış törenine katılmak için Kayseri’ye gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı makamında ziyaret etti.

YÖK Başkanı Saraç, ziyaretinde, Rektör Prof. Dr. Çalış’a, gerek üniversitenin başarılı çalışmaları, gerekse yeni kurulan Kayseri Üniversitesi ile uyumlu çalışmasından dolayı teşekkür etti.

YÖK Başkanı Saraç, “Erciyes Üniversitesine ve Rektörümüze, başarı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Erciyes Üniversitesi özellikle bilimsel alanda yaptığı başarılı çalışmalarla övünç kaynağımız olmaktadır. Ayrıca Erciyes Üniversitesi, bünyesinden çıkardığı Kayseri Üniversitesi ile çok iyi uyum sergilemektedir. Bu uyum diğer üniversitelere de örnek teşkil etmektedir. O yüzden Yükseköğretim Kurulu olarak Erciyes Üniversitesi’nden çok memnunuz. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın rektörlüklerine gerçekleştirdiği ziyaret ile kendilerini onurlandırdığını belirtti.

Rektör Çalış, “Sayın YÖK Başkanımıza nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor ve şükranlarımı iletiyorum. Erciyes Üniversitesi olarak başarı çıtamızı yükselterek, Türkiye’ye daha çok nasıl faydalı oluruz, onun çabası içerisindeyiz. YÖK Başkanımızın bizlere verdiği destekle gelecek hedeflerimize daha emin adımlarla ilerleyeceğiz” diye konuştu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, daha sonra Sabancı Kültür Sitesi’ne geçerek, burada Erciyes Üniversitesi’nin 40. Kuruluş Yıldönümü, 2018-2019 Akademik Yıl Açılışı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Fahri Doktor Belgesi takdim törenine katıldı.

YÖK Başkanı Saraç, tören öncesi Sabancı Kültür Sitesi fuaye alanındaki Öğr. Gör. Nihat Karakaya’nın ‘Doğduğu Toprakla Ödeşenler’ konulu fotoğraf sergisi ile Güzel Sanatlar Fakültesi’ne ait resim sergisini gezdi.