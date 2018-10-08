KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:09

Yozgatlılar Federasyonu’ndan Başkan Memduh Büyükkılıç’a ziyaret

Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Yusuf Aydoğdu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ a nezaket ziyaretinde bulunarak, Sivil Toplum Kuruluşlarına yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.Derneklerinin...

Yozgatlılar Federasyonu'ndan Başkan Memduh Büyükkılıç'a ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Yusuf Aydoğdu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ a nezaket ziyaretinde bulunarak, Sivil Toplum Kuruluşlarına yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

Derneklerinin Kayseri ilinde komşuluk başta olmak kardeşlik ve dostluk içerisinde faaliyetlerini sürdürdüğünü ve Kayseri’de yaşayan Yozgatlıların büyük çoğunluğunun da Melikgazi sınırları içerisinde ikamet ettiğini belirten Dernek Başkanı Yusuf Aydoğdu”Komşuyuz ve bölge şehir olarak her zaman Kayseri ile iç içeyiz. Türkiye çapında Yozgatlılar Derneğinin birleşerek federasyonuz. Bu amaç ile birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde toplumda paylaşımcı bir yerdeyiz. Amacımız aynı hizmet etmek” dedi.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise ”Yozgat il Kayseri için ayrı bir yeri vardır çünkü komşu iki vilayet olarak her zaman iç içeyiz ve birçok gelenek, yaşam tarzı ve yemek kültürü ile edebiyatımız benzerlik göstermektedir. Kayseri il bir bölge şehri olup ticaret ve üretim merkezi, sağlık ve turizm merkezi gibi birçok değeri taşımaktadır. Yozgatlı hemşerilerimizde bu varlıklarımızdan yararlanmaktadırlar ”dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku