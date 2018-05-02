YPG’nin mutfakçısına 7.5 yıl hapis

Suriye’de PKK’nın kolu YPG’nin kampına katılan ve mutfakta teröristlere yemek yapan, daha sonra kaçak yollarla Türkiye’ye giren ve Kayseri’nin Develi ilçesinde yakalanan 22 yaşındaki tutuklu sanığa ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Suriye’de PKK’nın kolu YPG’nin kampına katılan ve mutfakta teröristlere yemek yapan, daha sonra kaçak yollarla Türkiye’ye giren ve Kayseri’nin Develi ilçesinde yakalanan 22 yaşındaki tutuklu sanığa ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

19 Ocak 2018’de Develi İlçe Jandarma Komutanlığınca PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD/YPG mensuplarının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda yakalanan Hamid Feysal El Dehami çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Hamid Feysal El Dehami(22) ile avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında tutuklu sanık Suriye Arap uyruklu Hamid Feysal El Dehami’nin, Suriye’nin kuzeyinde Rakka bölgesinde 30 bin Suriye parası karşılığında YPG kampına katıldığı, orada 40 gün boyunca eğitim aldığının tespit edildiği gerekçeleriyle ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Evli, 2 çocuk babası, inşaat işçisi tutuklu sanık Hamid Feysal El Dehami(22) mahkemede tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında “2016 yılında Suriye’de YPG’nin kampında 3 hafta kadar kaldım. 40 kişi vardı, beni kilomdan dolayı mutfağa verdiler, onlara yemek yaptım. Silahlı eğitim almadım, YPG’den kaçtım, kaçmasaydım öldüreceklerdi. Türkiye’ye kaçak yollarla girdim. Buraya çalışmaya geldim. Adaletinize güveniyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu 22 yaşındaki sanık Hamid Feysal El Dehami’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapsine ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.