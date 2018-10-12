Zabıta Ekiplerinin Denetimleri Sürüyor

İncesu Belediyesi ilçede bulunan işyerlerinde ve halk pazarında etiket ve hijyen denetimi yaptı.İncesu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki işletmeler de etiket ve fiyat denetimlerinin yanı sıra tüketici sağlığının korunması...

İncesu Belediyesi ilçede bulunan işyerlerinde ve halk pazarında etiket ve hijyen denetimi yaptı.

İncesu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki işletmeler de etiket ve fiyat denetimlerinin yanı sıra tüketici sağlığının korunması için ilçe genelinde bulunan market ve pastahane gibi gıda işletmelerinde ürünlere yönelik hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Zabıta Ekipleri Müdürlüğü’nün denetimleriyle gerçekleştirilen kontroller kapsamında, özellikle ürünlerin bozulmaması için ortam sıcaklığına dikkat edilirken marketlerde ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri kontrol edildi. Pastanelerde ise satılan ürünlerin imalat yerinde hijyen kontrolü yapıldı.

İlçede faaliyet gösteren marketlerin reyonunda yer alan et ve gıda ürünlerinin kontrolünün yanı sıra genel sağlık şartları, satılan etlere ait kesim raporu, soğuk zincir şartlarının uygunluğu, etlerde resmi damga kontrolü, reyonlarda bulunan et ve süt ürünlerinin şartlara uygun olup olmadığına dikkat edildi.

Halk pazarında ürünlerin düzgün tartılıp tartılmadığı, terazilerin kurallara uyup uymadığı ve fiyat kontrolü yanı sıra vatandaşlar ile konuşularak sonunda görülen eksiklikler işletmelere ve esnaflara yazılı olarak bildirilirken gerekli ikaz ve uyarılarda bulunuldu.