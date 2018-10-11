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11 Ekim 2018 Perşembe 13:52

Zehir taciri 4 sanığa toplam 37.5 yıl hapis

Kayseri’de doğu illerinden otobüs ile uyuşturucu madde getirdiği iddiası ile yargılanan 2’si tutuklu 4 sanığa toplam 37 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Zehir taciri 4 sanığa toplam 37.5 yıl hapis
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Kayseri’de doğu illerinden otobüs ile uyuşturucu madde getirdiği iddiası ile yargılanan 2’si tutuklu 4 sanığa toplam 37 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İki ayrı polis ekiplerini yaptığı operasyonlarda 13 Haziran 2018’de doğu illerinden otobüs ile uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine B.B. (32) ve S.A. (30) yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 36 gram metamfetamin ele geçirildi. B.B. tutuklandı. 5 Temmuz 2018’de ise İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda B.A. (33), ve M.Y. (33) yakalandı. B.A. tutuklandı. 4 sanık hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan dava açıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar B.B. (32), B.A. (33) ile tutuksuz sanıklar S.A. (30), M.Y. (33) ve avukatları hazır bulundu.

5 tanığın dinlendiği davada B.B. etkin pişmanlıkta bulunacağını söyleyerek Ankara’dan Kayseri’ye uyuşturucu getirdiklerini, pişman olduğunu ve tüm bildiklerini yazılı olarak söylediğini belirtti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık B.B.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis, 25 bin TL adli para cezası verdi. Diğer sanıklar B.A., S.A. ve M.Y.’ye de aynı suçtan ayrı ayrı 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 660 TL adli para cezası kararı veren mahkeme tutuksuz sanıklar S.A. ile M.Y.’nin tutuklanmasına karar verdi. 4 sanığa toplam 37 yıl 6 ay hapis cezası verilen karar sonrası sanık yakınları sinir krizleri geçirdi.
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