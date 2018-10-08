KAYSERİ:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 14:02

Zehir tacirine 12.5 yıl hapis

Kayseri’de uyuşturucu maddesi bonzai ile yakalanan ve ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan tutuklu yargılanan 38 yaşındaki sanığa 12 yıl 6 ay hapis, 25 bin TL adli para cezası verildi.

Zehir tacirine 12.5 yıl hapis
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Kayseri’de uyuşturucu maddesi bonzai ile yakalanan ve ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan tutuklu yargılanan 38 yaşındaki sanığa 12 yıl 6 ay hapis, 25 bin TL adli para cezası verildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Battalaltı olarak tabir edilen bölgede uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda şüpheli M.A.’yı 13,40 gram uyuşturucu maddelerden sentetik cannabinoid (bonzai) maddesi ile yakaladı. M.A. tutuklandı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık M.A.(38) ve avukatı hazır bulundu.

Tutuklu sanık M.A. mahkemede 6 aydır suçsuz yere cezaevinde olduğunu söyleyerek “Ben kesinlikle uyuşturucu madde ticareti yapmadım. Eşim ve 2 çocuğum var, ailemin benden başka kimsesi yok, mağdurum. Tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.A.’ya ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis, 25 bin TL adli para cezası verdi.
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