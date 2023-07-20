Kaza sonrası yola devrilen yüksek gerilim hattı direği trafiği kilitledi

Malatya'da kamyonun çarpması sonucu yola devrilen yüksek gerilim hattı direği trafiği kilitledi. Direğin yoldan kaldırılması için bölgede çalışmalar sürerken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza sonrası yola devrilen yüksek gerilim hattı direği trafiği kilitledi
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da kamyonun çarpması sonucu yola devrilen yüksek gerilim hattı direği trafiği kilitledi. Direğin yoldan kaldırılması için bölgede çalışmalar sürerken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, 17.00 sıralarında Malatya-Sivas karayolu Yazıhan-Arguvan yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Sivas istikametine 44 HE 244 plakalı kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki yüksek gerilim hattı direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk yola devrilirken bölgede trafik kilitlendi. Yaralananın olmadığı kazada, kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin yolun açılması için başlatmış olduğu çalışmalar ise sürüyor.

Kaza sonrası yola devrilen yüksek gerilim hattı direği trafiği kilitledi
Kaza sonrası yola devrilen yüksek gerilim hattı direği trafiği kilitledi
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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