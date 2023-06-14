Kazada yaralanan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.15 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Kağıt Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Ş.Ç. idaresindeki 23 AL 123 plakalı araç ile H.K. yönetimindeki 10 PV 727 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte Adem Güngör (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılardan Adem Güngör Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi’ne diğer iki yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Akçadağ’daki ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Adem Güngör tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kazada yaralanan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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