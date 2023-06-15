Kazada yaralanan 23 yaşındaki genç kız kurtarılamadı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki genç kız kurtarılamadı.

Kazada yaralanan 23 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki genç kız kurtarılamadı.

Kaza, 21.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya Caddesi üzerinde seyir halinde olan G.Ş. idaresindeki 44 EZ 958 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Yaren Güler (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yarlılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Yaren Güler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kazada yaralanan 23 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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