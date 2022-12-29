Kendi Kaderine Karar Verecek

Sakatlığını tamamen atlatan ve maça hazır olan futbolcu, ligin ikinci yarısında İsa'nın elini önemli ölçüde rahatlatacak.

Altay ve Saray saflara katılıyor

Yeni kadrosuna İstanbul'da devam eden Fenerbahçe'de, Dünya Kupaları arası hazırlık kampı kadar yoğun geçiyor. Teknik heyet taktik ve antrenman çalışmalarını artırsa da son yapılan çalışmalarda oyuncular bu yükler sırasında çok yoruldu. Sarı-lacivertli ekip, oynayacağı hazırlık maçları ile firmanın taktik yönünü güçlendirecek. Öte yandan milli takımdan dönen Altay ve Cholet de dün Kambaltu tesisinde yapılan idmana katıldı.

Sezonun geri kalanında Fenerbahçe, sakatlanan stoperle sorun yaşamadı ve gollerini kendi belirledi. Sarı-Lacivertliler, sezon başında Nino için çaba harcıyor. Fluminense, lig yaza kadar Brezilya'da devam etmediği için kaptanları için bir teklifi geri çevirdi. Fenerbahçe Ocak ayında bir stoper kadrosuna katmayı planlıyor ve 25 yaşındaki oyuncu yeniden bordobet listelerde. Nino konusunda yeni bir gelişme var. Brezilyalı defansın sözleşmesi 2024'ün sonunda bitiyor. Fluminense, Nino'ya 2027'ye kadar yeni bir sözleşme teklif etti. Yeni sözleşmede başarılı oyuncuların yıllık maaşı 1.3 milyon eurodan 1.8 milyon euroya çıkacak.

Sambacı, bu davete verdiği yanıtla kariyerine yön verecektir. Nino'nun bunu deneyimlemek için Avrupa'ya gitmek istediğine dair haberler var.

Konuşması da halka açık

25 yaşındaki defans oyuncusu yeni sözleşmeyi kabul ederse, muhtemelen Fluminense'de uzun süre kalacak ve Avrupa defterini tamamen kapatacak. Brezilya tarafının, Nino'nun yeni bir sözleşme teklifini reddetmesi durumunda yıldız stoperin satışına bordobet giriş yeşil ışık yakacağı öne sürüldü. Fluminense, başarılı defans oyuncusu için 7 milyon Euro'luk bir meblağ ile kapıyı açmayı planlıyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in aktardığına göre siyah beyazlılar, birçok bölgede transfer çalışmalarına başlayarak gözlerini Katar'daki Dünya Kupası'na dikti. Siyah beyazlı ekipler transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Dün Fransız basınında yer alan habere göre Blackhawks, bir Ligue 1 ismini radarına aldı! Beşiktaş'ın yerine Lorient'te forma giyen 20 yaşındaki 10 numara Adil Aouchiche'nin geleceği açıklandı. Oyuncu, Fransa U20 takımında oynuyor. Fransız, Lorient'e sezon başında Saint-Etienne'den ücretsiz transferle katıldı.