Kendi yarı sahasından çıkmak üzereydi
Lewandowski, milli takımın ilk Dünya Kupası golünü attı ve golün ardından gözyaşlarını tutamadı. Bu galibiyetin ardından Polonya bir maçta daha 4 puan alarak liderliği ele geçirdi. Suudi Arabistan 3 puan aldı. Sol bek Umut Meraş, Beşiktaş Dünya Kupası hazırlıkları başlarken forma peşinde Sol bek adına döndü. Kongolu oyuncuyu düşük performansı ve zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle kadroda düşünmeyen siyah beyazlıların formadaki en büyük rakibi Umut Meraş oldu. Valerian Ismail döneminde 11 maça çıkıp 11 maça çıkmayan Umut, sadece 5 maça çıktı, toplam 43 dakika forma giydi. Takımdan ayrılmasına karar verilen cratosroyalbet deneyimli futbolcu, Şenol Güneş'in gelişiyle toparlanmak istiyor. Galatasaray derbisine 11 sayı ile başlayan Ümraniyespor karşılaşmasının ikinci yarısında yedek oyuncu olarak Umut MEraş oyuna girdi. Güneş'in 26 oyuncuyla yakından ilgilendiği ve devre arasında sol bek takviyesi şartlarının değerlendirileceği söylendi.
Basketbol Süper Ligi
Türk Sigorta Basketbol Süper Ligi Normal Sezon 8. Haftasında Türk Telekom, Beşiktaş Emlakjet ile bu sene ligin flaş takımlarından Türk Telekom karşısında Beşiktaş Emlakjet ile kozunu paylaştı. Zorlu bir deplasmanda ilk yarıyı ağır geçiren Türk Telekom, ikinci yarıda agresif bir performans sergileyerek sahadan 75-91'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu cratosroyalbet giriş sonuçlarla Türk Telekom, aldığı 7 galibiyetle üst üste 6. kez lig şampiyonluğuna ulaştı. Teknik Direktör Erdem Can'ın ekibi, önümüzdeki hafta kendi stadında TOFAŞ'ı konuk edecek. Beşiktaş, rakibi Fenerbahçe Beko'yu konuk ettiği maçta üst üste beşinci lig mağlubiyetiyle tutarsız formunu sürdürdü. Jordan Arthur, Beşiktaş Emrajet'te 19 sayı, 1 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile oynadı; Okben Ulubay 13 sayı, 2 ribaund, 4 asist ve 2 top çalma ile; David McCormack 17 sayı, 11 ribaund ve 2 asistle oynadı. Türkiye Telekom, Tony Taylor 21 sayı, 3 ribaund, 4 asistle; Tyreek Jones 20 sayı, 10 ribaund ve 3 asist; Rıdvan Öncel 12 sayı, 8 asist, 3 top çalma; Nate Seth Tima 11 sayı ve 3 ribaund ile oynadı.