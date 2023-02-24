Kendi yarı sahasından çıkmak üzereydi

Lewandowski, milli takımın ilk Dünya Kupası golünü attı ve golün ardından gözyaşlarını tutamadı. Bu galibiyetin ardından Polonya bir maçta daha 4 puan alarak liderliği ele geçirdi. Suudi Arabistan 3 puan aldı. Sol bek Umut Meraş, Beşiktaş Dünya Kupası hazırlıkları başlarken forma peşinde Sol bek adına döndü. Kongolu oyuncuyu düşük performansı ve zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle kadroda düşünmeyen siyah beyazlıların formadaki en büyük rakibi Umut Meraş oldu. Valerian Ismail döneminde 11 maça çıkıp 11 maça çıkmayan Umut, sadece 5 maça çıktı, toplam 43 dakika forma giydi. Takımdan ayrılmasına karar verilen cratosroyalbet deneyimli futbolcu, Şenol Güneş'in gelişiyle toparlanmak istiyor. Galatasaray derbisine 11 sayı ile başlayan Ümraniyespor karşılaşmasının ikinci yarısında yedek oyuncu olarak Umut MEraş oyuna girdi. Güneş'in 26 oyuncuyla yakından ilgilendiği ve devre arasında sol bek takviyesi şartlarının değerlendirileceği söylendi.

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