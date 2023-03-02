'Kendimi kanıtlamak istiyorum, geriye dönüp bakmaya niyetim yok' dediği kaydedildi

Rıdvan bunu söyledikten sonra Türkiye'ye dönmek için kapıyı kapattı. Beyaz sayfalar açılmak üzere Sakatlanan genç sol bek, Dundee United formasıyla 11 yaşında çıktığı ilk maçında muhteşemdi ve İskoç medyasından olumlu tepkiler aldı. Özellikle uyluk problemi yaşayan ve küçük bir ameliyat geçiren Rıdwan, Ocak ayında geri dönebilirdi. 21 yaşındaki futbolcu, teknik direktör değiştirmek zorunda kalan yeni teknik direktörü England Rangers'tan formayı kaparak boş bir sayfa açmak isterdi. Siyah beyazlı takımın genç kalecisi Elsing, takımda kaldığı 9 günlük tatilde Rıdvan'ın davetlisi olarak Ada'yı ziyaret etti ve can dostunu çok özledi. Kamerun mavibet takımıyla Dünya Kupası'ndaki performansına göre Nkudu'nun devre arasında transfer olma ihtimali olursa sol kanata güçlü bir takviye sağlayacak. Georges-Kevin N'Koudou, Beşiktaş'ın Dünya Kupası öncesinde oyuncularını yakından takip ettiği için onlardan biri. Versay'da Kamerunlu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 27 yaşındaki futbolcu, daha genç yaş grubunda Fransa forması giymesine rağmen Kamerun'un Dünya Kupası'nda oynama teklifini kabul etti.

Bugün Kamerun milli takımındaki performansına bakılırsa, devre arasında gündemde olan Nkudu değil, solda güçlü bir takviye olacak. Katar'a gitmeden önce İngiltere, İspanya ve Fransa'dan aldığı teklifleri reddeden N'Koudou'nun olası bir ayrılma ihtimaline karşı siyah-beyazlı takımlar için scouting ekiplerinin çalışmalara başladığı ve alternatiflerini hazır bulundurmayı umdukları bildirildi. Menajeri tarafından kulüp.