Kenelerin yapıştığı kaplumbağayı kurtardı

Malatya'da arazide kenelerin yapıştığı ters dönen kaplumbağayı gören duyarlı vatandaş, keneleri temizleyerek kaplumbağayı özgürlüğüne kavuşturdu.

Kenelerin yapıştığı kaplumbağayı kurtardı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da arazide kenelerin yapıştığı ters dönen kaplumbağayı gören duyarlı vatandaş, keneleri temizleyerek kaplumbağayı özgürlüğüne kavuşturdu.

Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Darıca Mahallesi’nde yaşanan olayda, Mustafa Işık isimli vatandaş yol kenarında ters dönmüş bir kaplumbağayı fark etti. Yaptığı incelemede kabuğuna çekilen kaplumbağanın üzerine çok sayıda kenenin yapıştığını fark eden Işık, bulduğu bir demir cımbız ile keneleri tek tek yapıştıkları yerden aldı.

Daha sonra kaplumbağayı ters çevirerek doğaya yeniden salan vatandaş, bu anları da cep telefonu ile kayda aldı.

Kenelerin yapıştığı kaplumbağayı kurtardı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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