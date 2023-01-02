Keskin'den MHP İl Başkanı Gök'e hayırlı olsun ziyareti

Beraberinde Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkan Ali Evren ve oda başkanları ile yaptığı ziyarette konuşan Keskin, “Yıllarca babanız Reşit Gök ve aile olarak, Sinanlı Köyü olarak MHP’ye hizmet ettiniz, emeğiniz geçti. MHP İl Başkanı olarak atanmanız isabetli bir karar olmuştur. Çalışacağınıza ve Malatya’ya hizmet edeceğinize yürekten inanıyorum. Aynı zamanda esnafın içinde gelen birisi olarak esnaf ve sanatkarların sorunlarını da duyarlı olacağınızı da inanıyorum. Bu nedene esnaf ve sanatkar camiası adına sizleri tebrik ediyorum, görevinizde ve siyasi çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” dedi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkan Ali Evren’de MHP İl Başkanı Gökhan Gök’ü tebrik ederek, görevinde başarılar dileyerek, birlik ve beraberliğin daim olması dileklerini dile getirdi.

MHP İl Başkanı Gökhan Gök, “Esnaf camiasının temsilcileri olarak yaptığınız ziyaret için teşekkür ediyorum. Aile olarak MHP’ye yabancı değiliz, bu işin mutfağında yetiştik. Bu görevi layıkıyla yapacağımıza inancımız tam. Zor bir görev ve zor bir süreç. Allah bizleri mahcup etmesin. Özellikle seçim sürecine giriyoruz. Allah bizi koltuktan güç alanlardan değil, koltuğa güç katanlardan eylesin.” ifadelerinde bulundu.