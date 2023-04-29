Keskin, 'Malatya Çarşısına hemen başlanılmalı'

Keskin depremde yıkılan Yeni Cami bölgesinde bulunan esnafları ziyaret etti.

Keskin, Malatya’da milletvekili adayları arasında sahayı bilmeyen isimlerin de olduğunu belirterek, “Sahayı bilmiyor, daha çarşıya inmemiş, ama adam milletvekilliğine oynuyor. Tüm partilere bir araya gelmelerini ve bu memleketi nasıl ayağa kaldıracağımı düşünmemizi söyledim. Ancak bir sonuç yoktur. Ticareti ayağa kaldıramadan memleketi ayağa kaldıramazsınız.” İfadelerini kaydetti.

Keskin şunları söyledi, “Malatya Çarşısının yapımına hemen başlanılmalı. Bir proje getirin, yerinde dönüşüm ile çarşımızı ayağa kaldıralım. Şimdi siyaset bitsin, seçim yapılsın deniliyor. Hadi siyaset bitsin, yakın zamanda sıcaklar başlayacak, bu millet nasıl durabilecek. Asbestten dolayı insanların sağlık sorunları başlayacak. Biraz kendimize gelmemiz lazım. Esnaflarımız, siyasetçiler geldimi el pençe durmasın.”

Başkan Keskin, “Malatya’yı tozdan topraktan kurtarmak için biran önce Malatya Çarşısını ayağa kaldırmamız lazım. Siyasetçiler çıkıp şu enkaz meydanını bir gezsin.” dedi.