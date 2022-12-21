Keskin, 'Sigorta şirketleri neredeyse milletin malına ortak olacak durumda'

Keskin yaptığı yazılı açıklamada “Kasko ve sigorta fiyatlar son 1 yılda yüzde 300’e yakın oranda artmıştır. Resmi enflasyon rakamlarının 3 katı oranda bir artış söz konusu. Yeni yılda, 2023’de ise sektörü kasko ve sigorta poliçeleri için yüzde 50 ile yüzde 100 arasında zam yapmaya hazırlıyorlar. Bu işin sonu nereye varacak? Sigorta şirketleri neredeyse milletin malına ortak olacak durumda. Sigorta piyasasının bir an önce denetim ve kontrole alınması gerekiyor.” dedi.

Keskin, “Türk Borçlar Kanunu'na eklenen geçici madde ile getirilen yüzde 25'lik kira artış sınırlaması, konutlarla sınırlı olarak getirildi. Peki esnafın işyeri kirası ne olacak? Esnaf şu anda yüzde 100’e geçen kira artış uygulamalarıyla karşı karşıya bulunuyor. Kirada bulunan esnafımız çok zor günler geçiriyor. Konutlardaki yüzde 25 kira artış sınırlaması mutlaka işyeri kira artışı içinde uygulanmalı.” İfadelerini kaydetti.

Keskin şunları söyledi. “Asgari ücret yükseltilecek diye bütün büyük sektörler acımasız bir şekilde fiyat artırımına gidiyorlar. Yeni asgari ücret uygulamaya konulmadan içi boşaltılmış oldu. 3 yıldan beri söyleye söyleye dilimiz de tüy bitti, piyasa maalesef denetlenmiyor, kontrol edilmiyor, gözden geçirilmiyor. Denetim ve kontrolle yükümlü kurumlar kapatılsa aylarca kimse fark etmez, çünkü ortada yoklar. Başta araç yedek parçası olmak üzere birçok sektörün yedek parçası veya hammaddesi ya piyasaya sunulmuyor, ya da fiyatı 2-3 kat artırılarak, yüzde 100’ü geçen fiyatlardan satışa sunuluyor. Maalesef para babaları vatandaşa ölümü gösterip sıtmaya, yani istedikleri fiyata razı ediyor. Denetim sistemi tıkanmış durumda.”

TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve MESOB Başkanı Şevket Keskin, şoför esnafının ve vatandaşların geçen yıla göre fiyatı yüzde 100 artan araç lastiğini değiştirmekte zorlandığını belirterek, “Kış lastiği uygulaması nedeniyle şu anda hem esnafımız hem de vatandaşımız artan araç lastiği fiyatlarından dolayı çok mağdur.” dedi.

Keskin; “Esnaf ve sanatkarımıza çağrıda bulunuyorum, biliyorum, görüyorum ve şahidim ki, hepiniz pandemi döneminden beri zor ve sıkıntılı günler geçiriyorsunuz. Esnaf bu toplumun temel direğidir. Bizler aynı zamanda sıkıntıda olan halkımızın yanında durmak zorundayız. Lütfen, ürünlere gerçek fiyatın üzerinden zam yapmayınız, gerçek etiket fiyatının üzerine fiyat koymayın. Fiyatları sürekli arttıran toptancılardan ve markalardan mal ve ürün almayın, onların ürünlerini satmayın.” diye konuştu.